Захарова оценила действия стран ЕС на фоне энергокризиса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран ЕС на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос о ценностях и единстве союза. Об этом дипломат написала в понедельник, 17 января в своем Telegram-канале.

Захарова сообщила, что власти и коммунальные предприятия ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 млрд куб. м. объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны. По словам представителя МИД РФ, это вызвало удивление голландских коллег, так как сам Берлин выступает против разработки Нидерландами новых газовых месторождений в Северном море.

«В Гааге намекнули Берлину <...> пойти «проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня», — написала Захарова.

Она также прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Брелок о несоответствии «Северного потока — 2» европейскому законодательству.

«Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями», — отметила Захарова.

Ранее, 10 января, сообщалось, что «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль обвинил Газпром в энергетическом кризисе в Европе. Российский политолог подчеркнул, что компания перевыполняет свои обязательства.

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса — из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и в первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.