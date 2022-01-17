Левандовски и Месси вошли в символическую сборную 2021 года по версии ФИФА
Нападающие Лионель Месси (французский «Пари Сен-Жермен» и сборная Аргентины) и Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши) вошли в символическую сборную лучших игроков 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает в понедельник, 17 января, газета «Спорт-Экспресс».
Наряду с ними лучшими нападающими признаны Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, сборная Норвегии) и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии).
В символическую сборную вошли также вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, защитники Рубен Диаш от команды «Манчестер Сити», (Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Реал», Австрия) и полузащитники Жоржиньо ( английский клуб «Челси» и сборная Италии), Н’Голо Канте («Челси» и сборная Франции), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).
При этом Роберт Левандовски стал лауреатом премии ФИФА The Best в категории лучший футболист.
Церемония награждения состоялась в штаб-квартире организации в Цюрихе.
Ранее в понедельник стало известно, что главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим наставником прошлого года. Кроме него за звание лучшего наставника боролись главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
48-летний Томас Тухель тренирует «Челси» с января 2021-го.