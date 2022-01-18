Один из главных спикеров власти Украины Алексей Арестович ушел с поста внештатного советника главы офиса президента и спикера украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ). О своем решении он объявил в эфире «4 канала».

Накануне Арестович раскритиковал политику власти и обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении базовых предвыборных обещаний. Политик отметил, что украинский лидер больше не общается с народом и произносит только написанные речи без эмоций.

Кроме того, по его мнению, всему виной излишняя бюрократия.

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Это же худшее, что с нами можно было сделать — забюрократиться», — заявлял Арестович.

Как он отметил в интервью телеканалу, у нынешней власти не получилось «отомстить олигархам, реформировать страну и создать скачок для следующего скачка».

«Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ. <…> Где это всё?» — задался вопросом политик.

11 ноября было опубликовано исследование социологической группы «Рейтинг», согласно которому в поддержку идеи роспуска Верховной рады и отставки правительства выступили более половины опрошенных украинцев. Также выяснилось, что идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40% и не поддерживают 58%.