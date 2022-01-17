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Цифровой портрет поклонника киберспорта составили в Томске

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Аналитики big data Томского государственного университета (ТГУ) исследовали профили более 5,6 млн человек в соцсети «ВКонтакте» и составили цифровой портрет поклонника киберспорта, сообщается на сайте вуза. Всего было обнаружено 752 посвященных этой теме сообщества.

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Среди их участников преобладают мужчины — 89%. Наибольшее число подписчиков относится к возрастной категории 18–35 лет. Основная их масса сосредоточена в европейской и центральной частях России, передает РИА «Томск».

«Женщины чаще подписываются на паблики киберспортивных команд, чем на остальные, что может говорить об их интересе к каким-то конкретным командам в киберспорте», — пояснили в пресс-службе ТГУ.

Аналитики планируют вместе с психологами изучить, как увлечение киберспортом влияет на успеваемость, затем они составят психологический портрет игроков.

За действия, благодаря которым игроки неправомерно получают преимущества в онлайн-играх, грозит блокировка аккаунта или даже ограничение свободы. Об этом рассказала 26 декабря доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ Юлия Харитонова. Эксперт обратила внимание на то, что игра как спортивная платформа является интеллектуальной собственностью и принадлежит корпорации-разработчику, таким образом, изменение структуры кода является правонарушением. По ее мнению, в дальнейшем количество уголовных дел в отношении геймеров-нарушителей будет расти.

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