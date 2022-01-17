Рязанская филармония приобретет клавесин на грант правительства РФ

Рязанская областная филармония намерена потратить часть гранта правительства России на покупку клавесина. Об этом рассказал министр культуры региона Виталий Попов.

Размер полученного гранта составляет 5,4 млн рублей. Средства планируют потратить на концертные детские программы «Филармония по нотам», разработку пяти новых программ о жизни композиторов, а также выездные концерты симфонического оркестра.

Как отмечает 62INFO.ru, интересной покупкой также станет клавесин. Стоимость музыкального инструмента не называется.

В конце декабря сообщалось, что музыкальные инструменты закупили для школ искусств Тверской области. Также учреждения получили звуковое и световое оборудование, мебель, ноутбуки, экраны, проекторы.