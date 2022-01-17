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Советник главы офиса президента Украины Арестович покинул свой пост

Советник главы офиса президента Украины Арестович уволился со всех государственных постов
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Один из главных спикеров власти Алексей Арестович уволился с поста советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Причиной такого решения он назвал бюрократию и разочарование политикой властей.

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Арестович заявил, что уволился по собственному желанию, и на следующей встрече ТКГ его уже не будет. Свое решение он озвучил в понедельник, 17 января, в эфире 4 канала, назвав его окончательным.

Арестович также обвинил президента страны Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это же худшее, что с нами можно было сделать, —«забюрократиться». Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это всё?» — цитирует Арестовича украинская интернет-газета «Страна» в своем Telegram-канале.

Незадолго до Нового года Арестович заявил, что Россию и СССР придумали украинцы, а Российская империя обязана своей историей гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе. Таким образом он ответил на заявление президента России Владимира Путина об основании Украины Владимиром Лениным.

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года.

С конца октября 2020 года он был назначен спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

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