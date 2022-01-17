Зимующих уток посчитали в Московской области

Школьные лесничества помогли ученым посчитать уток в Подмосковье в рамках всероссийской акции «Серая шейка», сообщили в комлесхозе области.

«Всероссийский учет проводится для выяснения важности подобных холодных зимовок для птиц, разнообразия и количества остающихся птиц. Учет осуществляют специалисты-орнитологи, однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Широкое участие населения, в том числе и школьников, – большое подспорье ученым», – отметила старший участковый лесничий Домашевского участкового лесничества Марина Самусенкова. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

У Московской области появится собственный атлас птиц. Для составления каталога орнитологи из региона и их столичные коллеги отправились в городские округа. Инициаторы проекта — ученые из Зоологического музея МГУ. Списки видов птиц рассортируют по характеру пребывания: залетные, пролетные, зимующие и гнездовые. Орнитологам предстоит ценить численность пернатых.