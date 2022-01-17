Оплата за проезд в транспорте Владивостока вырастет с 1 февраля

С 1 февраля тарифы в трамваях, троллейбусах и на фуникулере во Владивостоке увеличатся и станут дифференцированными, как и в автобусах. При оплате Единой транспортной картой (ЕТК) проезд будет стоить 22 рубля, любой банковской картой — 23 рубля, наличными — 24 рубля.

Сегодня за одну поездку во всех видах электротранспорта нужно платить 20 рублей, пишет zr.media. Как отметили в Автоматизированном диспетчерском центре Владивостока, введение дифференцированного тарифа стимулирует использование безналичной формы оплаты и особенно Единой транспортной карты. Так, если в октябре ЕТК оплатили 100 тыс. поездок, то уже в ноябре — почти миллион.

Власти Владивостока намерены закупать новый общественный транспорт с длительной гарантией. На смену автобусам старше 10 лет придут электробусы, сообщил ранее глава города Константин Шестаков. Всего потребуется обновить 68 единиц транспорта. Выбор электротранспорта глава города объяснил экологичностью, а также возможностью получения федерального финансирования.