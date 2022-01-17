Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Неизвестные сообщили о минировании станций метро в Киеве
Культура
Певица Maruv объявила о временном уходе со сцены
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Новости компаний
В эфир вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»
Мир
Депутат Верховной рады поставил подножку задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту
Мир
В Киеве опровергли данные о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко
Общество
Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельном риске купания в проруби
Мир
Украина выразила надежду на прогресс в вопросе принятия в НАТО
Мир
Советник главы офиса президента Украины Арестович покинул свой пост
Спорт
Левандовски и Месси вошли в символическую сборную 2021 года по версии ФИФА

Оплата за проезд в транспорте Владивостока вырастет с 1 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 февраля тарифы в трамваях, троллейбусах и на фуникулере во Владивостоке увеличатся и станут дифференцированными, как и в автобусах. При оплате Единой транспортной картой (ЕТК) проезд будет стоить 22 рубля, любой банковской картой — 23 рубля, наличными — 24 рубля.

Маршрут настроен: на модернизацию электротранспорта потратят 400 млрд
В каких городах обновят парк трамваев и электробусов

Сегодня за одну поездку во всех видах электротранспорта нужно платить 20 рублей, пишет zr.media. Как отметили в Автоматизированном диспетчерском центре Владивостока, введение дифференцированного тарифа стимулирует использование безналичной формы оплаты и особенно Единой транспортной карты. Так, если в октябре ЕТК оплатили 100 тыс. поездок, то уже в ноябре — почти миллион.

Власти Владивостока намерены закупать новый общественный транспорт с длительной гарантией. На смену автобусам старше 10 лет придут электробусы, сообщил ранее глава города Константин Шестаков. Всего потребуется обновить 68 единиц транспорта. Выбор электротранспорта глава города объяснил экологичностью, а также возможностью получения федерального финансирования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022