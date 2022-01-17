Три сельских школы отремонтируют в Орловской области в 2022 году

В Орловской области в 2022 году планируют отремонтировать три сельские школы в разных районах. Об этом сообщает Орловское региональное отделение партии «Единая Россия».

Масштабные работы пройдут в Краснооктябрьской школе в деревне Волково (Мценский район). Учреждение расположено в уникальном здании – бывшей усадьбе дворян Шеншиных, построенной в конце XVIII века.

Ранее в старинном доме отремонтировали крышу и заменили окна. Капитальный ремонт начнется на весенних каникулах. Подрядчик должен будет заменить системы отопления и освещения, полы, двери, лестничные пролеты, а также оштукатурить стены и потолки и отремонтировать фасад, пишет InfoOrel.ru.

«При ремонте необходимо не только сохранить исторический облик здания, но и оснастить школу современным учебным оборудованием и мебелью. Сегодня мы пообщались с руководством школы и обсудили проблемы, которые возникли в процессе подготовки объекта к проведению работ. Все эти вопросы будут учтены при дальнейшей реализации проекта», - рассказала депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко.

Также работы пройдут в двух сельских школах Новосильского и Покровского районов.