Врач назвал главную «цель» штамма «Омикрон» в организме человека

«Омикрон»-штамм COVID-19 активнее распространяется в клетках слизистых верхних дыхательных путей, в связи с этим заболевание коронавирусной инфекцией, причиной которого стал данный штамм, переносится пациентами легче. Об этом в понедельник, 17 января, заявил иммунолог Николай Крючков.

«По свойствам «Омикрон» появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что «Омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с «Дельтой». Это может частично объяснять низкую патогенность «Омикрон»-линии», — приводит URA.RU слова Крючкова.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил согласие с мнением Крючкова.

По словам эксперта, данное свойство «Омикрон» является важным с точки зрения снижения патогенности COVID-19.

«Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при «Дельте» и других», — сказал Альтштейн.

Ранее, 12 января, врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что штамм «Омикрон» «сильно влияет» на систему гемостазов, свертывание крови. Данные осложнения могут быть более коварными, чем при «Дельта»-штамме», предупредил он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 14 января, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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