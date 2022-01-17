Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Неизвестные сообщили о минировании станций метро в Киеве
Культура
Певица Maruv объявила о временном уходе со сцены
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Новости компаний
В эфир вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»
Мир
Депутат Верховной рады поставил подножку задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту
Мир
В Киеве опровергли данные о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко
Общество
Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельном риске купания в проруби
Мир
Украина выразила надежду на прогресс в вопросе принятия в НАТО
Мир
Советник главы офиса президента Украины Арестович покинул свой пост
Спорт
Левандовски и Месси вошли в символическую сборную 2021 года по версии ФИФА
Сюжет:

Врач назвал главную «цель» штамма «Омикрон» в организме человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Омикрон»-штамм COVID-19 активнее распространяется в клетках слизистых верхних дыхательных путей, в связи с этим заболевание коронавирусной инфекцией, причиной которого стал данный штамм, переносится пациентами легче. Об этом в понедельник, 17 января, заявил иммунолог Николай Крючков.

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней

«По свойствам «Омикрон» появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что «Омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с «Дельтой». Это может частично объяснять низкую патогенность «Омикрон»-линии», — приводит URA.RU слова Крючкова.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил согласие с мнением Крючкова.

По словам эксперта, данное свойство «Омикрон» является важным с точки зрения снижения патогенности COVID-19.

«Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при «Дельте» и других», — сказал Альтштейн.

Ранее, 12 января, врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что штамм «Омикрон» «сильно влияет» на систему гемостазов, свертывание крови. Данные осложнения могут быть более коварными, чем при «Дельта»-штамме», предупредил он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 14 января, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022