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Тухеля признали лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим наставником 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает в понедельник, 17 января, газета «Спорт-Экспресс».

Церемония награждения состоялась в штаб-квартире организации в Цюрихе и прошла в онлайн-формате. Вместе с тем на звание лучшего наставника прошлого года также претендовали главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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48-летний Томас Тухель тренирует «Челси» с января 2021-го.

Ранее, 8 декабря 2021 года, футболисты петербургского «Зенита» в добавленное время свели вничью (3:3) матч против англичан. Таким образом, россияне заняли третье место в группе Лиги чемпионов и выступят весной в Лиге Европы.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил их игру против лондонского «Челси». По его словам, команда заслуженно вышла в евровесну.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, в свою очередь, отметил, что английский клуб не выпустил на матч самых сильных игроков, так как уже вышел в плей-офф ЛЧ. Петржела добавил, что игроки «Челси» не выступали так же сильно, как по ходу групповой стадии.

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