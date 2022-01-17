Все международные рейсы закрыли в аэропорту Хабаровска

В настоящее время у жителей Хабаровска нет возможности улететь за границу из местного аэропорта. Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе не очень тяжелая, единственный вариант попасть за рубеж — добираться через Владивосток.

Еще в декабре хабаровчанам были доступны рейсы в Тайланд, однако полетную программу свернули спустя несколько недель. Рейсы в Египет и ОАЭ также закрыты, отмечает transsibinfo.com. В затруднительном положении оказались уроженцы КНР, проживающие в Хабаровске. Многие из них не смогут улететь к родным и близким на китайский Новый год.

Напомним, с 1 декабря в Хабаровском крае на региональных перелетах стали требовать QR-коды. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил генеральный директор «Хабаровских авиалиний» Алексей Фраймович.

«На самом деле с 18 июня текущего года на большинстве маршрутов требовалось предъявление отрицательного ПЦР-теста. По сути дела, для большинства пассажиров с сегодняшнего дня ничего нового не происходит», — отметил он.