Неизвестные сообщили о минировании станций метро в Киеве

Неизвестные злоумышленники сообщили в администрацию Киева о минировании нескольких станций метро украинской столицы. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена в соцсетях.

Отмечается, что для обследования, в частности, закрывалась станция метро «Позняки». Причиной стал анонимный звонок о ее минировании.

Угроза оказалась ложной, взрывных устройств не обнаружено. Кроме того, на вход и выход закрыли станцию «Дарница» — также из-за анонимного звонка о минировании.

12 января силовики Киева получили сообщение о минировании четырех станций метро. Информация поступила на электронную почту Службы безопасности Украины. Угроза также оказалась ложной.

13 января все школы были эвакуированы из-за сообщений о «минировании» и в городе Саратове. Из-за проверки зданий занятия для учащихся были отменены.

Как рассказали исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter, большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществляются с территории Украины.

Всего специалисты изучили несколько сотен аккаунтов в таких чатах и группах, что позволило идентифицировать около 20 администраторов и создателей Telegram-чатов.