Детско-юношеский фестиваль «Волшебный лед Амура» прошел в Благовещенске

В Благовещенске завершился V детско-юношеского фестиваля ледовых скульптур «Волшебный лед Амура». Тема в этом году — «Традиции и современность». По данным пресс-службы мэрии, гран-при конкурса выиграли учащиеся Амурского педколледжа Дмитрий Сидоров и Никита Щербаков. Их работа называется «Ступени цивилизации».

⠀

«В центре двухметровой композиции находится человек-робот из кубов. На кубах — буквы от «а» до «я». Буква «я» изображена на голове и означает: я — личность, я — достиг цели. Человек поднимается по ступеням, символизирующим этапы цивилизации. У подножия скульптуры — петроглифы и наскальные рисунки», — цитирует asn24.ru скульптора Алексея Сидорова, призера и победителя Международного фестиваля ледовой скульптуры в Харбине.

В Томске с 12 по 18 февраля состоится фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Более 30 мастеров изваяют на Новособорной площади 16 скульптур на тему «Многонациональная культура Томска». Направлением фестиваля выбрали «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов».