Незаконные рубки леса на 3,4 млн рублей выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае объявили итоги профилактических операций «Елочка» и «Лес». По информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, выявлено 11 незаконных рубок. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценивается в 3,4 млн рублей. Все браконьеры понесут наказание.

Инспекторы лесоохраны совместно с полицейскими искали места незаконных рубок, останавливали для проверки документов автомобили, перевозившие древесину, передает Vostokmedia. В рамках операции «Елочка» был установлен всего один факт браконьерской заготовки новогодних деревьев для продажи. В прошлые годы таких случаев было больше.

Как стало известно в декабре, на территории Хабаровского края нашли кедровую сосну-долгожителя. Ей более 400 лет. Одно из старейших деревьев в России обнаружили во время государственного учета лесов. Таких деревьев в стране всего три. И два из них растут на Дальнем Востоке. Речь идет об остроконечном тисе в Приморье и кедровой сосне в Хабаровском крае. Сосна-долгожитель достигает в высоту 38 м. Несмотря на свой возраст, она остается живой, не болеет и не засыхает.