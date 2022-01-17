Проектирование скоростного трамвая началось в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону началось проектирование городского скоростного трамвая. Об этом рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

«Построят 76,8 км трамвайных сетей и проведут реконструкцию 46 км действующих. Планируется закупить 98 вагонов», — цитирует чиновника RostovGazeta.

Документы, разрешающие проектирование, уже подписаны. Подрядчик должен будет создать проекты планировки и межевания территорий. Также эксперты подготовят предложения по созданию трамвайной инфраструктуры.

Скоростной транспорт соединит центр Ростова со спальными районами. Изначально в городе планировали построить обычное метро, но в итоге власти отказались от этих замыслов.

Реализация проекта скоростного трамвая оценивается почти в 15 млрд рублей.