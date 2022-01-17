Порошенко исчез из перечня находящихся во внутригосударственном розыске лиц

Профайл экс-президента Украины Петра Порошенко исчез из перечня лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске. Об этом свидетельствуют в понедельник, 17 января, данные сайта МВД Украины.

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, которое в понедельник рассматривает Печерский суд Киева. МВД Украины ранее в этот день заявило, что политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны.

Как уточнили в ведомстве, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. Там посчитали, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования».

Однако при запросе о Порошенко профайл экс-президента в списке лиц, которые скрываются от органов власти Украины, не отображается.

Вместе с тем в ходе заседания прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца по делу о госизмене, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Однако в момент, когда сотрудники ГБР вручали Порошенко повестку по делу, политик проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко. 12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.