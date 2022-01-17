Строительство первого ледового физкультурного комплекса началось в Вологде

В Вологде началось строительство первого в регионе ледового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Золотая шайба». Символический старт работам дал губернатор Олег Кувшинников, сообщает правительство Вологодской области.

Спорткомплекс переменной этажности возведут на улице Поэта Романова. Он будет состоять из основного зала с ледовым полем 20x40 м, а также первой в регионе площадки для керлинга. Общая площадь здания составит 4,5 тыс. кв. м.

В «Золотой шайбе» будут проходить тренировки по хоккею, фигурному катанию, керлингу, занятия по физподготовке, массовые катания, пишет ИА FlashNord.

Завершить строительство планируется в первом полугодии 2023-го. Работы ведутся в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В правительстве Вологодчины отмечают, что ФОК возводят около Ледового дворца, готовность которого на данный момент составляет 75%. Здания будут соединены друг с другом теплым переходом.

В конце декабря в Промышленном районе Самары завершилась модернизация стадиона около спортивного комплекса «Орбита». Работы были организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».