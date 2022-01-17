Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Великобритании выявили за сутки почти 85 тыс. случаев коронавируса
Общество
В Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Новости компаний
В эфир вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»
Мир
Депутат Верховной рады поставил подножку задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту
Мир
В Киеве опровергли данные о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко
Общество
Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельном риске купания в проруби
Мир
Порошенко исчез из перечня находящихся во внутригосударственном розыске лиц
Мир
Грушко назвал возможный ответ РФ на отказ НАТО от гарантий безопасности
Мир
Глава минобороны Великобритании пригласил Шойгу в Лондон

Ущерб лесному фонду Татарстана за 2021 год превысил 56 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Татарстан оценили размер ущерба, причиненного лесному фонду за 2021 год. Сумма составила 56 млн рублей, сообщил министр лесного хозяйства Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства 17 января.

За минувший год лесные инспекторы провели более 20 тыс. патрулирований в лесах региона и составили 402 акта о нарушении законодательства. Общая сумма вреда, нанесенного лесу, превысила 56 млн рублей, пишет ИА «Татар-информ».

Также в 2021-м инспекторы составили 1,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях. По их итогам вынесено 951 постановление о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 5,4 млн рублей. Взыскано при этом 447 штрафов на 1,9 млн рублей.

«Результаты контрольно-надзорной деятельности показали, что нам еще нужно серьезно поработать в данном направлении», — прокомментировал министр.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022