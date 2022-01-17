Ущерб лесному фонду Татарстана за 2021 год превысил 56 млн рублей

В Республике Татарстан оценили размер ущерба, причиненного лесному фонду за 2021 год. Сумма составила 56 млн рублей, сообщил министр лесного хозяйства Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства 17 января.

За минувший год лесные инспекторы провели более 20 тыс. патрулирований в лесах региона и составили 402 акта о нарушении законодательства. Общая сумма вреда, нанесенного лесу, превысила 56 млн рублей, пишет ИА «Татар-информ».

Также в 2021-м инспекторы составили 1,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях. По их итогам вынесено 951 постановление о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 5,4 млн рублей. Взыскано при этом 447 штрафов на 1,9 млн рублей.

«Результаты контрольно-надзорной деятельности показали, что нам еще нужно серьезно поработать в данном направлении», — прокомментировал министр.