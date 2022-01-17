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Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

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Российский Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ 17 января подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Так, бессрочными противопоказаниями к прививке считаются гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины, тяжелые аллергические реакции, поствакцинальные осложнения.

К временным противопоказаниям отнесены острые инфекционные вирусные заболевания, протекающие в средней и тяжелой форме, острые респираторные вирусные заболевания, протекающие даже в легкой форме, острые заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела.

Кроме того, противопоказанием для вакцинации «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» на основе пептидных антигенов, «ЭпиВакКороной-Н» является наличие злокачественных новообразований.

Беременность и период грудного вскармливание — противопоказания для вакцинации «КовиВаком», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «Спутником Лайт» и «Спутником М».

3 декабря Мурашко рассказал, что медотвод к вакцинации от COVID-19 смогут получить люди с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Прежде всего речь идет об аллергических реакциях, которые указаны в инструкциях к вакцинам, а также острых инфекционных заболеваниях, отмечал он.

Также в декабре стало известно, что Минздрав намерен упростить правила получения медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции. Решить эту задачу по всей стране планируется к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга.

С 1 февраля регионы должны будут направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг. Сами же граждане будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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