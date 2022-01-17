В Болгарии указали на планы США по подталкиванию ЕС к войне с Россией

США подталкивают Европу к войне с Россией, при этом Соединенные Штаты надеются на повторение событий 1939–1945 годов. Такое мнение высказал один из читателей болгарского журнала «Дневник».

Таким образом он отреагировал на информацию, согласно которой Госдепартамент Соединенных Штатов провел консультации с международными энергетическими компаниями о поставках газа в Европу в случае теоретического конфликта России и Украины. Отмечалось, что американские власти не просили компании увеличить объемы производства.

«Только либеральные слепцы не видят, что происходит. Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, «зажигалкой» будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939–[19]45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала», — написал пользователь под ником el_comendante.

Другой читатель издания обратил внимание на то, что даже если Россия остановит поставки газа на 50% для Европы, США не смогут нагнать те значения, которые в настоящий момент имеет российская сторона. По его словам, Россия является надежным поставщиком газа в отличие от Соединенных Штатов.

«Если начнется война с Россией, цены вырастут в несколько раз, но это будет меньшее из зол», — предположил foxhd.

Цены на газ в Европе начали стремительно расти в конце августа 2021 года. В пиковые моменты стоимость тысячи кубометров газа превышала $2 тыс. Американское агентство Bloomberg 17 января 2022-го отметило, что финансисты предсказали странам Европы большие проблемы из-за энергетического кризиса, одной из которых станет рост инфляции в ряде стран ЕС.

В тот же день стало известно, что руководство Еврокомиссии (ЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) готовят удар по «Газпрому» в нескольких направлениях, чтобы вынудить компанию изменить поведение на рынке. Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш, в свою очередь, указал, что обвинять «Газпром» в монополизме и манипуляциях со стоимостью газа в Европе нельзя, поскольку не получится наращивать поставки, если партнеры не готовы его покупать.

При этом о том, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам, что подтверждают и в ЕС, заявлял «Известиям» в конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков. Он говорил, что компания не обязана поставлять газ сверх контрактов, так как свобода договора — это «базовый принцип международного гражданского права».