Массовое катание на коньках устроят для студентов в Иркутской области

В четырех городах Приангарья (Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск) в честь празднования Дня российского студенчества 25 января организовано массовое спортивное катание на коньках «Все на лед!».

К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Для студентов подготовили розыгрыши и интерактивы. Главным призом в каждом городе станет смартфон, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. На мероприятии выступят творческие коллективы, будут работать точки горячего питания.

Ранее в Иркутской области залили каток на стоянке архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Работы выполнили сотрудники региональной дорожной службы. Небольшой каток расположен на 47-м км Байкальского тракта. Покататься там могут все желающие.

По данным компании 2ГИС, по сравнению с декабрем 2019 года минимальная цена часа проката коньков в городах-миллионниках увеличилась в среднем на 12,4%.