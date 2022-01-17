Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельном риске купания в проруби

Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, следует воздержаться от традиционных купаний в проруби во время праздника Крещения, даже если болезнь прошла в легкой форме. Такое мнение высказал в понедельник, 17 января, доктор медицинских наук, врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский.

По словам эксперта, влияние COVID-19 на организм слишком негативно. Очень серьезный удар наносится по сердечно-сосудистой системе, в связи с чем последствия ныряния в прорубь могут быть фатальны.

Чтобы совершать такие процедуры, нужно находиться в очень хорошей физической форме, а в идеале начать готовиться к этому минимум за шесть месяцев. Бубновский добавил, что те, кто всё же отправится окунуться на Крещение, должны помнить, что воздействие ледяной воды должно быть не более 30 секунд, а перед погружением в прорубь человек не должен мерзнуть.

«Никакого алкоголя ни до, ни после! Он создает обманчивое ощущение тепла, нарушает контроль над собственным состоянием. Исключительно горячий чай. Перед прорубью разогрейтесь», — добавил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

Врач добавил, что эта процедура может быть особенно опасна для людей с повышенным давлением и любыми проблемами с сосудами. Последствиями купания в проруби могут стать пневмония и миокардит. Поэтому людям со слабым здоровьем и с хроническими болезнями стоит как следует подумать, стоит ли идти на такой риск, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что тем, кто сделал прививку от коронавируса в течение семи предшествующих Крещению дней, не рекомендуется участвовать в традиционных купаниях, связанных с этим праздником.

Более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье во время крещенских купаний.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов ранее рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в проруби. Специалист подчеркнул, что для такого купания необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до минус 12.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.