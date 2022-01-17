Фьючерсы на апельсиновый сок резко подорожали

На бирже ICE Futures резко подорожал апельсиновый сок. Контракты на замороженный концентрат выросли в цене на 5,1%. В понедельник мартовские фьючерсы торгуются в районе $1,5 за фунт, передает телеканал «Известия». Причина подорожания сока — низкий урожай апельсинов в США. Сбор фруктов во Флориде может стать самым низким за 80 лет. Урожай упал из-за неизлечимой бактериальной болезни. В целом с 2001 года площадь апельсиновых плантаций во Флориде сократилась вдвое, в том числе из-за активной застройки.

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