Крещенские купания в Камчатском крае решили не проводить

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и рекомендациями правительства Камчатского края и Роспотребнадзора крещенские купания в регионе не организуются.

18 января в Кафедральном и Морском соборах по окончании Божественной литургии будет совершен чин Великого освящения воды. После освящения прихожане смогут набрать воду в течение всего дня до 20:00. В других храмах чин Великого освящения воды будет совершаться после вечернего богослужения, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу Камчатской епархии. 19 января в Кафедральном и Морском соборах и во всех храмах епархии после Божественной литургии будет совершаться чин Великого освящения воды.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 15 января призвал верующих с «максимальной осторожностью» подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году. Он отметил, что любые массовые мероприятия нежелательны из-за сложной эпидобстановки. Кроме того, он напомнил о возможной волне обострения заболевания COVID-19 и призвал верующих сделать прививку.