Handelsblatt: США и Европа исключили возможность отключения российских банков от SWIFT

Вашингтон и Брюссель больше не рассматривают отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций. Об этом 17 января на своем сайте сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Вместо вышеназванной меры готовятся точечные экономические способы воздействия против российского банковского сектора. Отключение страны от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, отмечает издание.

Как уточняется в публикации, санкционная политика против Москвы будет обсуждаться в четверг госсекретарем США Энтони Блинкеном с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

16 января будущий председатель германского «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что ограничение доступа РФ к системе международных платежей SWIFT может быть сравнимо со взрывом «атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг.

14 января депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель заявила, что отключение России от SWIFT повлечет серьезные последствия для всех, особенно это отразится на ценах на энергоносители в Германии.

30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам.

8 января газета The New York Times опубликовала статью о возможных санкциях США против РФ. В ней говорится, что в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли Соединенных Штатов может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров, содержащих детали производства США.

Авторы статьи подчеркнули, что Россия не производит многие из этих товаров и последствия для потребителей могут быть серьезными.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину, на фоне этого в Вашингтоне звучат призывы усилить санкционное давление на российскую сторону.

Москва неоднократно отвергала слухи о якобы подготовке нападения. 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.