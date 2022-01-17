Депутат Верховной рады поставил подножку задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту

Депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», ранее возглавлявший десантно-штурмовые войска страны, генерал-лейтенант Михаил Забродский поставил подножку журналисту Богдану Карабиньошу после неудобного вопроса экс-лидеру. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент случился в аэропорту Варшавы 17 января, где журналисты попросили Петра Порошенко прокомментировать свой отъезд на Украину.

«Богдан спросил, почему Порошенко выругался на русском языке 17 декабря, когда ему пытались вручить подозрение в госизмене. Порошенко сказал, что это провокационный вопрос, после чего Забродский поставил журналисту подножку», — говорится в сообщении.

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, которое в данный момент рассматривает Печерский суд Киева.

17 января бывший президент прилетел на Украину из Польши, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца по делу о госизмене, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн.

Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

В тот же день украинское МВД сообщило, что политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны.

Правоохранители получили постановление суда, которое разрешает задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд.

Как сообщили в МВД, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. В ведомстве считают, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования».

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР страны. Следователи ГБР не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса, который был назначен на 17 декабря.

Однако в момент, когда сотрудники ГБР вручали Порошенко повестку, политик проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».