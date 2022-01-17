В Великобритании выявили за сутки почти 85 тыс. случаев коронавируса

В Великобритании за сутки выявлено 84 429 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает Sky News.

За 24 часа от последствий коронавируса скончались 85 человек.

Днем ранее в Соединенном Королевстве за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 70 924 человек.

15 января сообщалось, что антитеррористические ведомства Великобритании опасаются начала действий насильственно-экстремистского характера со стороны противников вакцинации.

Самые ярые активисты движения вербуют новых адептов в социальных сетях с помощью специальных шпионских приложений и разжигают в своей среде ненависть в том числе и на расовой и национальной почве, сообщает телеканал «360».

Причем их деятельность и распространяемая ими дезинформация напрямую влияет на программу вакцинации в стране, убеждая людей отказываться от прививок.

Антиваксерами в Британии уже занялись МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Ведомства активно наблюдают за их деятельностью в социальных сетях.

Ранее, 7 января, сообщалось, что около 200 военных медиков минобороны Британии помогут в уходе за пациентами с COVID-19 в больницах Лондона, передает RT.