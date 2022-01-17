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Стало известно о закрытии дела в отношении экс-банкира Аблязова

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Расследование в отношении казахстанского бывшего банкира Мухтара Аблязова по факту мошенничества и растраты закрыли в Мюнхене в июле 2021 года. Об этом 17 января сообщили в местной прокуратуре.

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Там уточнили, что расследование было начато после поступления запроса о правовой помощи от властей Казахстана, дополненного заявлением о возбуждении уголовного дела от БТА Банка.

«Производство по делу было прекращено после обширного уголовного расследования постановлением от 26 июля 2021 года в соответствии со статьей 170, параграфом 2 Уголовно-процессуального кодекса в связи с невозможностью представить доказательства преступления, то есть не в связи с истечением срока давности», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее в понедельник Аблязов заявил, что не принимал участие в финансировании протестов в Казахстане. Также он рассказал, что протесты в Казахстане координировались из Киева.

На прошлой неделе агентство AP сообщило, что апелляционный суд Парижа принял решение о прекращении судебного преследования главы совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова, проживающего во Франции и заочно осужденного в Казахстане за хищения, в связи с истечением срока давности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек.

Участники беспорядков разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. 11 января уточнялось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $220 млн.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

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