Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании выявили за сутки почти 85 тыс. случаев коронавируса
Общество
В Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Общество
Недавно привившимся от коронавируса рекомендовали не купаться в Крещение
Политика
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Мир
Порошенко объявили в розыск на Украине
Экономика
Politico узнало о подготовке Европой удара по «Газпрому»
Интернет
Сбой произошел в работе Telegram
Мир
В бундестаге рассказали о намерении Бербок обсудить в Москве нормандский формат
Мир
Украинские туристы подрались с работниками отеля в Карпатах из-за омлета
Сюжет:

Эксперт оценил опасность готовящейся атаки ЕС на «Газпром»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвинять «Газпром» в монополизме и манипуляциях со стоимостью газа в Европе нельзя, поскольку не получится наращивать поставки, если партнеры не готовы его покупать. Об этом заявил «Известиям» 17 января Валдис Плявиньш, независимый энергоэксперт, комментируя сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия и Международное энергетическое агентство (МЭА) планируют нанести удар по холдингу.

Давление на газ: что стоит за обвинениями РФ в европейском энергокризисе
Причины кризиса стоит искать в климатических и экономических факторах, а также в спекуляциях чиновников из ЕС, считают эксперты

Ранее в этот же день стало известно, что ЕК и МЭА собираются провести скоординированную атаку против «Газпрома», чтобы вынудить его изменить поведение на рынке. Об этом сообщила газета Politico. В Европейской комиссии обвинили компанию в искусственном завышении спроса на газ и в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам.

По словам Плявиньша, подобные заявления регулярно звучат в адрес «Газпрома», поскольку стоимость природного газа на европейском рынке значительно выросла, а «привычка винить во всех бедах контрагента присуща отнюдь не только энергетическому сектору».

Эксперт отметил, что состояние энергетики стран ЕС в данный момент выглядит так: достаточно низкие запасы природного газа в подземных газохранилищах и низкие при этом темпы наполняемости этих самых хранилищ; высокая стоимость энергоресурсов, в том числе природного газа, на рынке. Из-за этих двух составляющих сложилось «практически бедственное положение» у европейских энергокомпаний, ограниченных в возможности повышения тарифов вследствие создания социальной напряженности, констатировал специалист.

«На данный момент можно с уверенностью утверждать лишь одно: если подобные «атаки» и воплотятся в жизнь, то лишь после окончания отопительного сезона в Европе, поскольку в случае ошибки синоптиков, прогнозирующих теплые февраль и март, Европе понадобится резко нарастить экспорт природного газа, в первую очередь из РФ», — полагает он.

Говоря о возможности «Газпрома» сдержать натиск европейских регуляторов, Плявиньш отметил, что обвинять компанию в манипуляции рынком «достаточно сложно», поскольку кроме него на нем присутствуют и другие крупные игроки, в том числе и внутриевропейские — например, норвежская Equinor. Эта компания поставляет продукцию своим потребителям по спотовым ценам в отличие от российского холдинга, большая часть поставок которого регулируется долгосрочными обязательствами и в меньшей степени зависит от цен на бирже.

«Кроме того, за первые недели января «Газпром» не поставлял на рынок Европы максимальные объемы газа, предписанные по долгосрочным контрактам, в связи с отсутствием заявок от европейских партнеров. Поэтому в такой ситуации обвинять компанию попросту не в чем», — заключил Плявиньш.

О том, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам, что подтверждают и в ЕС, заявлял «Известиям» в конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков. Он говорил, что компания не обязана поставлять газ сверх контрактов, так как свобода договора — это «базовый принцип международного гражданского права».

В начале декабря министр климата Польши Анна Москва призвала Еврокомиссию к запуску антимонопольного разбирательства против «Газпрома». 22 декабря уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что «Газпром» давит на Германию и ЕК в вопросе запуска «Северного потока – 2».

Тогда Маргрет Вестагер, заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по антимонопольным делам, заявляла журналистам, что пока нет оснований заводить антимонопольное расследование в отношении российской энергокомпании. Однако на пресс-конференции ЕК 13 января она отметила, что Россия якобы может искусственно завышать спрос на газ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022