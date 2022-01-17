Эксперт оценил опасность готовящейся атаки ЕС на «Газпром»

Обвинять «Газпром» в монополизме и манипуляциях со стоимостью газа в Европе нельзя, поскольку не получится наращивать поставки, если партнеры не готовы его покупать. Об этом заявил «Известиям» 17 января Валдис Плявиньш, независимый энергоэксперт, комментируя сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия и Международное энергетическое агентство (МЭА) планируют нанести удар по холдингу.

Ранее в этот же день стало известно, что ЕК и МЭА собираются провести скоординированную атаку против «Газпрома», чтобы вынудить его изменить поведение на рынке. Об этом сообщила газета Politico. В Европейской комиссии обвинили компанию в искусственном завышении спроса на газ и в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам.

По словам Плявиньша, подобные заявления регулярно звучат в адрес «Газпрома», поскольку стоимость природного газа на европейском рынке значительно выросла, а «привычка винить во всех бедах контрагента присуща отнюдь не только энергетическому сектору».

Эксперт отметил, что состояние энергетики стран ЕС в данный момент выглядит так: достаточно низкие запасы природного газа в подземных газохранилищах и низкие при этом темпы наполняемости этих самых хранилищ; высокая стоимость энергоресурсов, в том числе природного газа, на рынке. Из-за этих двух составляющих сложилось «практически бедственное положение» у европейских энергокомпаний, ограниченных в возможности повышения тарифов вследствие создания социальной напряженности, констатировал специалист.

«На данный момент можно с уверенностью утверждать лишь одно: если подобные «атаки» и воплотятся в жизнь, то лишь после окончания отопительного сезона в Европе, поскольку в случае ошибки синоптиков, прогнозирующих теплые февраль и март, Европе понадобится резко нарастить экспорт природного газа, в первую очередь из РФ», — полагает он.

Говоря о возможности «Газпрома» сдержать натиск европейских регуляторов, Плявиньш отметил, что обвинять компанию в манипуляции рынком «достаточно сложно», поскольку кроме него на нем присутствуют и другие крупные игроки, в том числе и внутриевропейские — например, норвежская Equinor. Эта компания поставляет продукцию своим потребителям по спотовым ценам в отличие от российского холдинга, большая часть поставок которого регулируется долгосрочными обязательствами и в меньшей степени зависит от цен на бирже.

«Кроме того, за первые недели января «Газпром» не поставлял на рынок Европы максимальные объемы газа, предписанные по долгосрочным контрактам, в связи с отсутствием заявок от европейских партнеров. Поэтому в такой ситуации обвинять компанию попросту не в чем», — заключил Плявиньш.

О том, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам, что подтверждают и в ЕС, заявлял «Известиям» в конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков. Он говорил, что компания не обязана поставлять газ сверх контрактов, так как свобода договора — это «базовый принцип международного гражданского права».

В начале декабря министр климата Польши Анна Москва призвала Еврокомиссию к запуску антимонопольного разбирательства против «Газпрома». 22 декабря уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что «Газпром» давит на Германию и ЕК в вопросе запуска «Северного потока – 2».

Тогда Маргрет Вестагер, заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по антимонопольным делам, заявляла журналистам, что пока нет оснований заводить антимонопольное расследование в отношении российской энергокомпании. Однако на пресс-конференции ЕК 13 января она отметила, что Россия якобы может искусственно завышать спрос на газ.