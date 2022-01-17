Благоустройство бульвара на Краснодарской анонсировали в Красноярске

В Красноярске планируется благоустроить пространство за памятником «Самолет МиГ-21Ф» на улице Краснодарской. На эти цели выделено 10 млн рублей.

Жители микрорайона Авиагородок используют эту зеленую пешеходную зону как транзитный путь к остановкам, магазинам, рынку. Кардинально там ничего менять не будут, передает ИА KrasnoyarskMedia. Дорожки заасфальтируют, заменят бортовые камни, сделают современное освещение, обновят скамейки. Также на бульваре появятся перголы с качелями. Там высадят крупномерные клены, яблони, ясени, кустарники. Самолет МиГ-21Ф отреставрируют и подсветят. Работа должна завершиться в конце июля.

В Красноярске весной намерены продолжить благоустройство проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Запланированы на участке от ДК имени 1 Мая до улицы Малаховской. Эта часть проспекта станет продолжением променада от улицы Чайковского до сквера перед ДК. Работы выполнят в той же стилистике. Максимальная стоимость контракта на благоустройство составит 25 млн рублей. Сам променад станет частью большой прогулочной зоны в Ленинском районе.