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В ФРГ оценили готовность ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности

Депутат бундестага Койтер назвал важным вовлечение ЕС в диалог с РФ по безопасности
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Вовлечение всех европейских стран в диалог с Россией по гарантиям безопасности является важным, относиться к предложениям следует серьезно. Об этом заявил в беседе с «Известиями» 17 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

Таким образом он прокомментировал высказывание посла Франции в РФ Пьера Леви, согласно которому Европа готова обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности. Койтер, в свою очередь, добавил, что в прошлом Франция часто действовала в одиночку в отношениях с Россией. По словам депутата, это обстоятельство вызывает сожаление.

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«Я считаю важным вовлечение всех европейских стран. Я полностью понимаю требования России о гарантиях безопасности: в ходе переговоров в формате 2+4 России было обещано, что расширения НАТО на восток не будет», — подчеркнул Койтер.

Депутат также напомнил, что у каждого государства есть интересы безопасности, и партнеры должны относиться к ним серьезно. Ведь на Кубе не было дислоцировано никаких российских систем вооружения, заключил Койтер.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России, однако подчеркивал, что на компромисс в вопросе расширения альянс идти не готов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 января указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Недавно состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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