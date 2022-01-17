В Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки в городе подтвержден 121 новый случай, заявил в понедельник, 17 января, вице-губернатор города Александр Кулагин.

«В Севастополе наблюдается значительный рост числа заболевших, что характерно для этого генотипа «Омикрон», — сказал он журналистам.

Как стало известно, первый случай данного штамма уже был выявлен в Севастополе и Крыму в понедельник.

В этот же день глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за выявления «Омикрона» в республике запретят массовые мероприятия, а также совещания в закрытых помещениях.

Правительство Севастополя призвало жителей и гостей города соблюдать меры безопасности — держать социальную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции, своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию. По словам Аксенова, из-за выявления «Омикрона» в республике запретят массовые мероприятия. Также запрещены совещания в закрытых помещениях.

По данным Роспотребнадзора на 17 января, всего в городе коронавирус выявили у 53 965 человек. Также отмечалось, что Севастополь стал первым российским регионом, где был достигнут коллективный иммунитет к COVID-19. По данным на утро понедельника в городе прививку от коронавируса сделали 281 520 человек. Второй этап вакцинации прошли 269 632 жителя региона.

В правительстве Севастополя намерены полностью подготовиться к приходу нового ковид-штамма «Омикрон». Для этого губернатор региона Михаил Развожаев поручил держать несколько сотен коек в резерве.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый объяснил это тем, что инкубационный период у «Омикрона» значительно меньше, чем у «Дельты».

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». С 10 января количество случаев «Омикрона» в России выросло в два раза. Больше половины из них зарегистрированы в Москве.

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