Песков о ракетах России в Латинской Америке: речь идет о суверенных странах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 января прокомментировал информацию о возможном размещении Вооруженных сил РФ в латиноамериканских странах.

Песков отметил, что «речь [идет] о суверенных государствах». По его словам, Россия «думает, как обеспечить собственную безопасность».

В частности, представитель Кремля вспомнил недавнее заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Штаты подготовили 18 сценариев на случай, если Россия «нападет» на Украину.

«Мы тоже разные сценарии рассматриваем», — сказал Песков.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля.

По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину публикуются в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.