Обвинение попросило арестовать Порошенко с возможностью внесения залога

Обвинение попросило Печерский районный суд Киева арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко на два месяца с возможностью внесения залога в размере около $35,7 млн по делу о государственной измене.

«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог… в размере 1 млрд гривен», — сказал прокурор 17 января.

Кроме того, обвинение просит изъять у политика паспорта, а также, в случае внесения залога, обязать его носить электронный браслет.

17 января бывший украинский лидер прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. До этого, 6 января, сообщалось, что суд в Киеве арестовал всё имущество политика.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу, пообещав вернуться на Украину в январе 2022 года.