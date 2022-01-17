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Политолог назвал причины возврата Порошенко на Украину

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Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну, поскольку он не утратил своих политических амбиций. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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По его словам, если бы Порошенко остался за рубежом, то это значило бы крушение всех шансов на возвращение в политику.

Вторым важнейшим фактором возвращения Порошенко стала забота о собственных активах на территории Украины.

«Арестованное имущество — это не всё, что у него есть. Не считаю его храбрым человеком. Может, ему дали обещания американские или европейские деятели, что опасности прямого ареста нет и он может возвращаться», — цитирует Погребинского телеканал «360».

По мнению политолога, дальнейшая судьба Порошенко зависит от действий действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Если бы он хотел посадить Порошенко, он должен был бы предъявить ему обвинение по другим статьям, где есть много доказательств. То, что ему сейчас вменяется, там вообще нет состава преступления, это несерьезно», — заключил он.

Ранее в этот день Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Представители ГБР не дали политику пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Как сообщил корреспондент «Известий», экс-президенту вручили повестку. Позднее Порошенко вышел в зал ожидания аэропорта и произнес речь о том, что его пытались не пустить на Украину. Он назвал это борьбой действующей власти с оппозицией.

Из аэропорта Порошенко прибыл на заседание Печерского суда Киева, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене. Во время перерыва он вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей. Судья огласил перерыв, за который сторона Порошенко будет пытаться ознакомиться с девятью томами дела за час-полтора.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

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