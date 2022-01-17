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Филиал РГИСИ появится во Владивостоке

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Во Владивостоке открывается филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Учреждение станет частью театрально-музейного комплекса, который возводят на Орлиной сопке. Первые вступительные испытания для абитуриентов начнутся 14 февраля.

Обучение студентов будет оплачиваться правительством Приморья по договору о целевом приеме. Выпускники после получения диплома будут обеспечены работой на пять лет, поясняет ИА PrimaMedia.

«В 2026 году мы получим 26 специалистов с очень престижным дипломом. По направлению «театр кукол» будет актерско-режиссерский курс, но мы ведем переговоры, чтобы была возможность набрать и технологов, и сценографов. Чтобы таким образом через четыре года получили театр «под ключ», — отметила руководитель филиала РГИСИ во Владивостоке Нина Шульгина.

Напомним, в 2021 году в Сарове Нижегородской области открыл свои двери филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «МГУ Саров». Обучение проходит по пяти магистерским программам: «Теоретическая физика»; «Лазерная нелинейная оптика и фотоника»; «Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика»; «Вычислительные методы и методика моделирования»; «Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных».

Задачи «МГУ Саров» — получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, воспитание новых научных лидеров. Создание центра, а также филиала МГУ по проекту «Большой Саров» на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ включено в программу мероприятий Года науки.

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