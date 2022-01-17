Около сотни троллейбусов закупят для Брянска

Правительство РФ приняло решение о выделении Брянской области денег на реализацию четырех инфраструктурных проектов. Один из них предполагает модернизацию троллейбусной сети столицы региона.

Об этом говорилось на заседании рабочей группы по развитию наземного электрического транспорта, которое прошло в городской администрации.

В частности, стало известно, что в рамках проекта специалисты проведут реконструкцию троллейбусной инфраструктуры, заменят контактную сеть и опоры, капитально отремонтируют тяговые подстанции, произведут техническое перевооружение предприятия и закупят около 100 новых троллейбусов.

Стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.