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Украинские туристы подрались с работниками отеля в Карпатах из-за омлета

Украинские туристы подрались с работниками отеля в Карпатах из-за омлета

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Украинские туристы высказали свое недовольство приготовленным на завтрак омлетом в отеле в Карпатах, однако замечание переросло в драку. Инцидент попал на видео, позже ролик показали на телеканале СТБ.

Молодым людям не понравился омлет, который был подан им в качестве завтрака. В просьбе переделать блюдо администратор отеля отказала.

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«И то, что вам не понравился омлет, — это ваши проблемы. Я его пробую каждое утро, и мне всё нравится». Разворачивается так и идет. Я ей вслед кричу <...>. Ну потому, что она меня вывела на эмоциях и всё», — рассказала туристка.

Затем путешественники подошли жаловаться на обслуживание на рецепцию отеля. Однако после того как начался разговор с персоналом, произошла драка.

На опубликованных телеканалом кадрах можно заметить, как сотрудница отеля хватает за волосы одну из отдыхающих, тогда как другие работники начали наносить удары мужчинам, которые сопровождали туристок.

После конфликта стороны написали встречные заявления в полицию, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, в июле 2021 года, в Калининградской области задержали мужчину, который с ножом напал на отдыхающих на пляже. Отмечалось, что он хотел ограбить туристов, но один из них оказал сопротивление, в результате чего получил несколько ножевых ранений.

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