Десять самолетов малой авиации совершат полет из Италии на Камчатку

Запуск проекта, в рамках которого группа из 10 самолетов малой авиации совершит 26-дневный перелет из города Луго (Италия) в Петропавловск-Камчатский, запланирован на 26 июня 2022 года. Протяженность маршрута составляет 22 тыс. км, что позволит претендовать на мировой рекорд в Книге рекордов Гиннеса.

На территории России планируется совершить 14 посадок в городах Брянск, Тамбов, Казань, Уфа, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Братск, Ленск, Якутск, Оймякон, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Об этом рассказали ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Магаданской области. По словам организаторов авиаперелета, проект Fly&Feel:Kamchatka представляет интерес в рамках продвижения туристического и экономического потенциала российских регионов.

В 2021 году россияне совершили на 15% больше поездок по стране, чем в допандемийном 2019 году, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По словам эксперта, неожиданно в 2021 году выстрелил Дагестан. Кроме того, популярен Калининград. Вырос спрос на петербургские музеи.

«Очевидно, что география путешествий по стране расширилась. В следующем году набрать популярность может Камчатка — туда впервые полетят чартеры, что поможет заметно снизить стоимость тура», — отметил он.