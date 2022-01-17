Володин: Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. Об этом 17 января сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал он.

Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из списка поручений президента РФ будет исключено несколько пунктов про законопроект о QR-кодах. Решение связано с изменением эпидемситуации в стране из-за начала волны «Омикрон»-штамма коронавируса.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что правительство РФ решило отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По ее словам, этот документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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