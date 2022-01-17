Сосульки и наледь сбивают с крыш домов в Тамбове

В Тамбове борются с опасными сосульками и наледью на крышах многоэтажных домов. На минувшей неделе специалисты обследовали 244 дома на предмет наличия наледи. В результате работу 16 управляющих компаний признали удовлетворительной. К семи организациям возникли претензии, рассказал ИА «ОнлайнТамбов.ру» глава жилищного комитета городской администрации Сергей Серегин.

Специалисты комитета должны держать на контроле ситуацию с чисткой крыш от наледи и сосулек. В ближайшие дни пройдет повторная проверка. Те управляющие компании, которые игнорируют эту работу, привлекут к ответственности. Городские службы, задействованные в уборке снега, должны в течение трех дней отреагировать на жалобы жителей и убрать снежные завалы по проблемным адресам.

Ранее сообщалось, что суд Петрозаводска приговорил директора одной из управляющих компаний к трем годам лишения свободы условно за гибель человека в результате падения наледи с крыши. Установлено, что директор УК не организовал качественную уборку кровли здания от снега и наледи.