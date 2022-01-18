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Назван предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний признак

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Чрезмерная сухость и грубость кожи, а также ее шелушение (ксероз) может быть признаком повышенного уровня сахара в крови. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на исследователей Национальной библиотеки медицины США.

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Связь ксероза с высоким уровнем сахара обусловлена тем, что повышенный уровень глюкозы влияет на потерю жидкости в организме.

«Заболевания кожи, на которые часто пациенты с диабетом не обращают внимания, являются распространенными осложнениями при диабете первого и второго типов», — говорят специалисты.

Если не следить за заболеванием, то сухость и шелушение могут перетекать в образованию трещин на ступнях и локтях. Это, в свою очередь, может вызвать серьезное осложнение — синдром диабетической стопы.

12 января врачи отметили, что размер печени и поджелудочной железы, а также содержание в них жира могут влиять на риски возникновения диабета. Также в зоне риска люди с генетически обусловленным небольшим объемом поджелудочной железы.

16 декабря нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что употребление в пищу мяса трески и кролика, а также овсяной каши и бразильского ореха может помочь предотвратить развитие сахарного диабета. При этом белый зефир можно есть без боязни возникновения сахарного диабета.

23 августа врач-диетолог Ольга Кораблева заявила, что рис следуют исключить из рациона тем людям, у которых диагностировали ожирение или диабет, так как он может усилить проблемы с перистальтикой кишечника. Врач отметила, что полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 г отварного риса в день.

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