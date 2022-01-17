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В МИД ФРГ пригрозили мерами против СП-2 при эскалации ситуации вокруг Украины

Глава МИД ФРГ: сертификация «Северного потока – 2» остановлена из-за несоответствия праву ЕС
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В случае эскалации ситуации вокруг Украины против России могут быть приняты «подходящие меры», которые, в частности, затронут «Северный поток – 2» (СП2). Об этом 17 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»
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«Мы как новое германское правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и «Северного потока – 2», — сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

По словам Бербок, «в настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен».

Ранее в понедельние в МИД России заявили, что запуск СП-2 станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Евросоюза. В ведомстве также обратили внимание на то, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать.

Также стало известно, что вопрос о запуске трубопровода СП-2 стал причиной разногласий в правительстве Германии.

Глава бюро издания FT в Берлине Гай Чазан отметил, что члены кабмина ФРГ, которые выступают против запуска СП-2, полагают, что при начале работы трубопровода зависимость европейских стран от голубого топлива из России возрастет.

При этом в поддержку запуска СП-2 высказались социал-демократы, которые являются сторонниками хороших отношений с Москвой с конца 1990-х годов, когда страну возглавлял Герхард Шредер.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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