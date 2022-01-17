Памятник «300 лет прокуратуре России» открыли в Хабаровске

В Хабаровске состоялось торжественное открытие монумента «300 лет прокуратуре России», установленного на Уссурийском бульваре. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин на церемонии отметил, что задачи обеспечения и соблюдения законов на протяжении трёх столетий неизменно имеют важное значение для государства.

По его словам, на сегодняшний день в обществе нет ни одной значимой проблемы, к решению которой не были бы причастны органы прокуратуры. Как пишет ИА AmurMedia, событие сопровождалось выступлением духового оркестра Восточного военного округа.

12 января 1722 года российский император Петр I своим указом учредил прокуратуру. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее поздравил коллег и ветеранов с 300-летием со дня образования ведомства.