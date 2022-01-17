Отстрел волков проведут под Великим Новгородом после нападения на человека

У поселка Хвойная под Великим Новгородом намерены провести отстрел волков. Решение принято после нападения на человека, сообщает пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Информация о нападении волчицы на мужчину появилась в соцсетях. Инцидент произошел 12 января, пользователи написали, что хищница напала на человека, который шел по поселку.

Пострадавшего осмотрели медики. Признаков бешенства у него выявлено не было, пишет ИА FlashNord.

По данным на 17 января, может быть произведен отстрел трех волков.

12 января сообщалось, что в Вилюйском районе Якутии продолжается охота на волков. Мероприятия по регулированию численности этих животных проводятся на территории Баппагаинского наслега. Для этого используется флажковый метод охоты.