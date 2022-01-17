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Оренбуржье включили в серебряную группу рейтинга турпривлекательности

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Оренбургская область вошла в серебряную группу рейтинга туристической привлекательности. Ежегодное исследование развития туризма провели журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Оренбургской области удалось улучшить свои позиции и подняться с 41-го на 38-е место среди 85 регионов России.

Эксперты оценивали уровень развития туротрасли, гостиничной инфраструктуры, доходность, вклад в экономику, популярность среди туристов. Учитывались успехи региона в развитии санаторно-курортной сферы и продвижении туристического потенциала в информационном пространстве.

Как пишет РИА «Оренбуржье», в Оренбургской области появляются новые маршруты. В 2021 году регион посетили порядка 1,2 млн человек. В 2020 году турпоток составлял около 694 тыс. человек.

По словам вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике Оренбуржья Игната Петухова, в прошлом году было подписано соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», что позволит создавать новую туристическую инфраструктуру и повышать привлекательность области. Также отрасль поможет развивать новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Оренбургской области отремонтировали еще две региональные трассы, ведущие к объектам туризма. Полностью привели в порядок автодорогу Бузулук–Колтубановский общей протяженностью более 22 км. Данная трасса обеспечивает подъезд к трем населенным пунктам, а также к национальному парку «Бузулукский бор». Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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