«Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину на февраль

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для поставок газа через Украину на февраль. Это 17 января следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

Российскую компанию не заинтересовали предложения «Оператора ГТС Украины» с транзитными мощностями на следующий месяц в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку».

Кроме того, «Газпром» не заказал прокачку через Польшу по газопроводу Ямал–Европа.

В декабре минувшего года российская компания также не стала заказывать дополнительную транзитную мощность через Украину в январе 2022 года.

23 декабря российский лидер Владимир Путин сказал, что «Газпром» не бронировал прокачку по газопроводу Ямал–Европа, потому что контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку.

15 января политолог, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» заявил, что российская компания перевыполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу.

По его мнению, тем, что европейские страны отказываются сертифицировать «Северный поток – 2», они сами же повышают цену на газ.