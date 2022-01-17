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На Украине назвали Нуланд неадекватной после слов о санкциях против РФ

Политолог Погребинский назвал Нуланд неадекватной после высказывания о 18 сценариях санкций против РФ
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Высказывание заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд о 18 сценариях антироссийский санкций в случае «российского вторжения» на территорию Украины говорит о некомпетентности американского дипломата. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал украинский политолог Михаил Погребинский в беседе, опубликованной YouTube-каналом Topinform.

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Госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд необходимо уволить в связи с тем, что они не могут ни с кем договориться в ходе дипломатических переговоров, уверен политолог.

Высказывания Нуланд и Блинкена абсолютно не соответствуют реальности, добавил эксперт.

«Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: «Мы в панике». Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться», — считает Погребинский.

15 января Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев ограничительных мер на случай «нападения» РФ на Украину. Нуланд отказалась раскрыть детали возможных санкций. Она добавила, что США и страны-союзники готовы быстро причинить России «острую боль» в случае агрессии против Украины.

В тот же день депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что заявление Нуланд является провокацией. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают «засорять информационное пространство» такими заявлениями. Белик подчеркнул, что эти провокации не имеют под собой оснований, они лишь «нагнетают истерию».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск, из-за которых обеспокоены на Западе, осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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