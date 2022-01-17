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Посол Франции рассказал о приоритетах страны как председателя Совета Евросоюза

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Вопрос о будущем Европы, который нашел отражение в приоритетах Франции в качестве председателя Совета Европейского Союза, является также частью политических дебатов в Париже. Об этом в понедельник, 17 января, заявил «Известиям» посол Франции в России Пьер Леви.

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«Вопрос о месте Франции в ЕС и будущем Европы будет частью политических дебатов и во Франции, как это происходит и во всех других странах-членах ЕС, что нормально в демократических реалиях. Вот почему мы говорим о вопросах Шенгена и вопросах европейской обороны — эти темы очень важны нашим гражданам», — заметил дипломат.

Как подчеркнул директор французского Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас, председательство в Совете ЕС может дать Франции возможность возобновить свой уже существующий проект европейской стратегической автономии.

«Это традиционный проект для Франции, который президент [страны Эммануэль] Макрон взял на себя», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

При этом, по словам Бонифаса, если в ряде вопросов прогресс вероятен, то различия во взглядах, особенно между странами Балтии, Польшей или Швецией, «которые видят в России экзистенциальную угрозу», и Францией или Германией, которые более спокойны в этом вопросе, не исчезнут в течение шести месяцев.

В новогоднем обращении к нации, опубликованном на официальной странице в Facebook, Макрон отметил, что хотел бы сделать председательство Франции в ЕС, «который случается раз в 13 лет, временем прогресса». Послужить этой цели, по его словам, должны три инициативы, которые страна определила в качестве главных приоритетов своего председательства: введение минимальной заработной платы на всей территории ЕС, регулирование цифровых гигантов и введение налога на выбросы углерода на товары, импортируемые в Европу, в соответствии с их воздействием на окружающую среду.

Кроме того, французский лидер выступил за реформу Шенгенской зоны, чтобы лучше «защищать границы Европы» перед лицом миграционных кризисов, при этом отметив, что Париж будет настаивать на переговорах на уровне всего ЕС по соглашению о предоставлении убежища и миграции с Великобританией. Одним из других важных приоритетов в рамках председательства Франции является дальнейшее продвижение оборонной политики ЕC.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е. 5 января Макрон выразил желание вновь баллотироваться на пост главы государства.

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